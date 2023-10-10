Suriyeliler Antalya'da böyle sokak düğünü yaptı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Milyonlarca sığınmacının adeta yerleşkesi olan Türkiye’de Suriyeli ve Afgan sığınmacıların sayısı artık on milyonlarla ifade ediliyor.

Sığınmacılar ile ilgili özellikle sosyal medyada her geçen gün gündem olan ve tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

Gündeme düşen son videoda ise turizmin başkenti olan Antalya’da Suriyeli sığınmacıların sokak düğünü yaptıkları görüntülendi.

Kısa sürede gündem olan video sosyal medyada tepki çeken videoların şu anlık sonuncusu oldu.