Suriyeliler askere taş atarak sınırdan geçiyor. Vur emri olmayan asker çaresiz

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Türkiye yabancılar için durak merkezi haline geldi.

Sınır güvenliğinin olmaması askerin vur emrinin olmaması sınırlardan kaçakların girişini cazip hale getirdi. Her gün yüzlerce kaçak özellikle Suriyeliler Türkiye sınırlarından ellerini kollarını sallayarak geçiyorlar.

Yeni gelen görüntüler Türkiye’nin ne hale geldiğini ortaya koydu.

Asker vur emri olmadığı için sınırdan geçen Suriyeli kaçaklara sadece “gelme lan” diye bağırabildi. En fazla havaya ateş açarak kaçakları durdurmak isteyen çaresiz askerin elinden başka bir şey gelmedi.

Üstelik sınırdan kaçak geçmeye çalışanlar askere taşla saldırıyor. Asker ise karşılık veremeden mücadele etmeye çalışıyor.

Dolayısıyla sınırların, ülkenin hem de askerlerin güvenliği tehlikede olmaya devam ediyor.

TEPKİLER ARDI ARDINA

Sosyal medyada konuyla alakalı yorumlar da art ardına geldi. Bazı gelen tepkiler şöyle:

Hudutta kaçakçılar ve askerimiz… Vur emri olmadığı için askerlerimiz sadece “gelme lan” diye bağırıyorlar ve en fazla havaya ateş ediyorlar. Onlarda gelmeye ve askerimize taşla saldırmaya devam ediyorlar. Böyle nasıl mücadele edilir?

Gelme lan ne demek Anlamıyorlar bile!!! Acilen vur emri şart.

Demek mi düşman ordusu da gelse gelme lan diye bağıracaklar.. ordumuzun düştüğü duruma bakın..

Sanırım, hudut yerine başka bir kelime bulmalıyız. Hudut böyle olmaz.

SINIRDAN PEYDER PEY GEÇİYORLAR

Özellikle İran’dan, Suriye’den, Afganistan ve Pakistan’dan gelen kaçaklar sınırları ellerini kollarını bağlayarak geçiyorlar.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sınırlardan kuş uçmuyor uçamaz “ sözlerinin aksine her gün sınır duvarlarına merdiven çeken kaçaklar Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor.