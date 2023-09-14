Suriyeliler İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu. Bazıları da Andımız’dan rahatsız olmuştu

Sosyal medyada paylaşım yapan Suriyeli sığınmacı, Türkiye’deki okullarda okutulan İstiklal Marşı’nın utanç verici olduğunu yazdı. Türkiye'de daha önce de bazı gruplar okullarda okutulan Andımız'dan rahatsız olup kaldırtmışlardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Suriyeliler İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu. Bazıları da Andımız’dan rahatsız olmuştu

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası yüzünden Türkiye sığınmacılarla doldururken, belirli yerlerden güç alan Suriyeliler, Türk toplumunun sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor.

Okullarda, her pazartesi ilk ders öncesi ve her cuma son ders sonrasında okutulan, Türk halkının bağımsızlığını haykırdığı İstiklal Marşı, ülkemizdeki bir sığınmacı tarafından ‘utanç verici’ olarak yorumlandı.

Arapça müzik eşliğinde paylaşılan videoda, “Bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli marşı zorla söyletilmesidir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videodaki yazılanlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

ANDIMIZ KALDIRILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle ilköğretim okullarında okunan Öğrenci Andı kaldırıldı. Türk Eğitim Sendikası'nın uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, 2018 yılında oy çokluğuyla aldığı kararda, Öğrenci Andı'nın yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, kararı temyiz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13 Mart 2021'de itirazı oy çokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı. Bu karar uyarınca Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmeliğin uygulaması devam etti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül 2013 tarihinde AKP grup toplantısında Öğrenci Andı'na ilişkin, “Andımız uygulaması 1933'te başladı. Metin yazarı tartışmalı bir isim olan doktor Reşit Galip'ti. Galip Türkçe ezan zulmünün de yazarlarındandı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz” diye konuşmuştu.

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