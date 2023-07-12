Suriyeliler Mudanya Sahili’ni işgal etti çöp sahiline döndürdü

Savaş var bahanesiyle ülkelerinden kaçan Suriyeliler ülkemizde keyif çatmaya devam ederken, Mudanya Sahili’nden gelen görüntüler isyan ettirdi.

Suriyeliler Mudanya Sahili’ni işgal etti çöp sahiline döndürdü

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde en büyük sorunlardan bir tanesiyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Sınırlarımızdan akın akın geçen sığınmacı ve kaçaklar Türkiye’yi adeta meskenleri haline getirdi.

Ekonomik darboğazla boğuşan Türk halkı, tatile gitmeyi hayal bile edemezken, sahillerin sığınmacılar tarafından işgal edilmesi tepkilere neden oluyor.

Mudanya Sahili’nden gelen görüntülerde de işgalin boyutları gözler önüne serildi. Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, sahilin sığınmacılar tarafından karış karış parsellediği görüldü.

Erkeklerin denize iç çamaşırlarıyla girdiği görülürken, kadınları ise gözleriyle taciz ettikleri ortaya çıktı.

Videodaki bir diğer detay ise çöpler oldu. Geçmiş dönemde temizliğiyle Türk halkının gözdesi olan Mudanya plajı adeta tanınmayacak hale geldi. Sığınmacıların çöp kovaları olmasına rağmen çöplerini plaja ve çevreye atmaları tepkilere neden oldu.

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