Suriyelilerin aracından metamfetamin çıktı. Türkiye'ye Afganlar getirmişti

Özellikle Afgan kaçakların ülkemize kontrolsüz, kaçak bir şekilde girmesinin ardından tüketimi artan uyuşturucu maddesi metamfetamin genç insanların hayatlarını karartıyor.

Denizli’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği bir operasyon ile 2 Suriyeli uyuşturucu tacirinin araba ve sırt çantalarında 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik köpeklerinin yardımı ile aracın şoför koltuğunun altından ve sırt çantalarının içerisinden 2 parça halinde 2 kilo 24 gram metamfetamin çıktı.

2 kiloluk metamfetamin ile yakalanan 2 Suriyeli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.