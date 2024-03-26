Suriyelilerin aracından metamfetamin çıktı. Türkiye'ye Afganlar getirmişti

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Suriyelilerin aracından metamfetamin çıktı. Türkiye'ye Afganlar getirmişti
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli şahıs çantalarındaki 2 kilo metamfetamin ile yakalandı. Suriyeliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özellikle Afgan kaçakların ülkemize kontrolsüz, kaçak bir şekilde girmesinin ardından tüketimi artan uyuşturucu maddesi metamfetamin genç insanların hayatlarını karartıyor.

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Denizli’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği bir operasyon ile 2 Suriyeli uyuşturucu tacirinin araba ve sırt çantalarında 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Narkotik köpeklerinin yardımı ile aracın şoför koltuğunun altından ve sırt çantalarının içerisinden 2 parça halinde 2 kilo 24 gram metamfetamin çıktı.

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2 kiloluk metamfetamin ile yakalanan 2 Suriyeli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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