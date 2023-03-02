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  • ''Ümmet'' denilenler depremzedelerin hakkını gasp ediyor. Deprem bölgesine giden yardımlara Suriyeliler çöktü.

''Ümmet'' denilenler depremzedelerin hakkını gasp ediyor. Deprem bölgesine giden yardımlara Suriyeliler çöktü.

Deprem bölgesinde vatandaşlarımız her türlü yoklukla mücadele etmeye çalışırken, Türk toplumu tek yürek olup bölge için yardım seferberliği düzenlemiş durumda. Ancak bölgeye giden yardımların Suriyeliler tarafından para karşılığı satıldığı anlaşıldı. Kayda alınan bir görüntüde yardımları satan bir kadının daha sonra dükkanından çıkardığı görülüyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:02
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Suriyelilerin yardımları bir dükkanda toplayıp sattığı ortaya çıktı

''Ümmet'' denilenler depremzedelerin hakkını gasp ediyor. Deprem bölgesine giden yardımlara Suriyeliler çöktü.
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Tüm Türkiye depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşmak için adeta seferberlik ilan etti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devlet ve millet yüzlerce yardım kampanyası başlattı. Türk halkı da bu kampanyalara kayıtsız kalmayarak nakdi veya ihtiyaç malzemesi olarak sayısız yardımlarda bulundular.

SURİYELİLERİN İŞLETTİĞİ DÜKKAN YARDIMLARI SATIYOR

Ancak bölgeden gelen bir görüntü herkesi isyan ettirdi. Depremzede bir vatandaşın kaydettiği görüntüde depremzedeler için gönderilen yardımların Suriyeliler tarafından satıldığı anlaşıldı. Suriyelilerin işlettiği bir bakkala giren vatandaş, dükkanda bulunan kadına ‘yardımları burada mı topluyorsunuz’ diye soru sorarak yapılan yardımların görüntüsünü kayda aldı. Daha sonra ‘bu yardımları satıyor musunuz’ diye sordu fakat Suriyeli kadın cevap veremedi. Bunun üzerine daha da sinirlenen vatandaş isyan etti, ‘Sizi polise şikayet edeceğim. Bu yardımları devlet size getiriyor, siz bunları satacaksınız öyle mi? Yazıklar olsun size. Bu ülke size kapılarını açtı, yazıklar olsun size’’.

Dükkandan ayrılarak çekimine devam eden vatandaşın ‘sizi polise şikayet edeceğim’ tepkisinden korkan Suriyeli vatandaşın daha sonra getirilen yardımları dükkandan çıkararak kapıyı kilitlediği anlar da görüntülere yansıdı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı ise, ‘’AKP'lilerin Ümmet Kardeşi Suriyeliler, deprem bölgesine gelen yardımları bir dükkanda toplamış satıyorlar. Vatandaş bunu tespit edince de dükkana yığdıkları malzemeleri kaçırmaya çalışıyorlar. Depremzedelerin hakkını gasp eden ümmet kardeşlerinizden utanın...’’ şeklinde isyan etti.


 

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