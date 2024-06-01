Suriyelinin üzerinden yedi bin adet captagon uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyelinin üzerinden yedi bin adet captagon uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, Suriye uyruklu bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 7000 adet Captagon adlı uyuşturucu ele geçirdi.

YENİÇAĞ ÖZEL - Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni Mahallede ikamet eden M.A isimli Suriye uyruklu şahsın motosiklet ile ikamet adresine uyuşturucu madde getirerek sattığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda, Beşaslan Mahallesinde 24 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Reyhanlı İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından yol kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan kontrol sonucunda, bahse konu şahıs motosikleti ile birlikte durdurularak kaba üst araması yapıldı.

7 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sonucunda, şahsın vücuduna sarılmış vaziyette paketler halinde toplamda; 7000 adet Captagon diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

Şahıs, ele geçirilen hapları F.H.H isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine, şüpheli şahısların ikamet adreslerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

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