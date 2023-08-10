Suriye'nin kuzeyinde 3 IŞİD'li terörist yakalandı

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 IŞİD'li terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li terörist yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

MİT'in, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini, IŞİD, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi.

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