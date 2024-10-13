Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/W6SZeuyN7k
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