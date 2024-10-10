MSB açıkladı: Sınırda insan kaçakçılığı yapan generalin rütbesi söküldü

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık kaynakları, toplantıda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sınırda adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili konuşan kaynaklar, Çokay’ın rütbesinin söküldüğünü söyledi.

Açıklamada, “Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Olayın basına yansımasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya götürülmüştü. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.