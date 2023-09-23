Sürmeli Festivali yağlı güreşle başladı

Yozgat otogar mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özkan, “Yozgat yiğidin harman, erlerin meydan aldığı güzel ve güzide topraklar. Festival çerçevesinde düzenlenen yağlı güreşlerde sporcuların hem Yozgat Meydanı'nda hem de dünya üzerinde Türk bayrağını göndere çektirmek üzere yetişecek gençlere örnek olacak.

Türk'ün ata sporu, Türklüğün bileğini, bileğinin gücünü, gösterdiği diz kırıp bilek tutup kol kola girip yola çıktığı ata sporumuz güreş için bu başlangıcı yapan kıymetli belediye başkanımıza ve bizleri bu alanda bu er meydanda yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimize görev alan mesai arkadaşlarıma ve vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Er meydanı yiğit meydanı, yenen de biziz, yenilen de hepsi gönlümüzün şampiyonu” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Bozok Yaylası'nın tarihinde kahramanlarıyla, yiğitleriyle meşhur olduğunu belirterek, “Bozok Yaylası'nda Osmanlı'dan günümüze, Kel Hasan, Hasbekli Mahmut, Nasuh Akar, Celal Atik’e kadar pek çok pehlivan yetişti.

Yüce Türk milletinin tarihinde de güreşlerimiz zalime, korku oldu, mazluma da umut oldu. Allah'a hamdolsun, bugün burada birinci, yağlı güreş pehlivanlarımızın da bulunduğu güreş organizasyonunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün bu meydanda yağlı görüşlerde dostluk kazanır, kardeşlik kazanır, birlik kazanır, beraberlik kazanır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından aralarında 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'in de yer aldığı yağlı güreşler minik ve deste boylarda başladı. Festivale Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, milletvekilleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.