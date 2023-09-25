Sürü halinde etraflarını sarıp katliam yaptılar. Mahalleli sokakta silahla dolaşıyor

İHA'nın haberine göre, Karasu’nun Taşlıgeçit ve Kaynarca’nın Büyükyanık Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgeye bırakılan sokak köpeklerinin koyunlarını telef ettiklerini söyledi.

Mahallede dolaşmakta korktuklarını söyleyen vatandaşlar, sokak köpeklerinin koyunları telef ettiği anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Çocuklarının ve kendilerinin sokaklarda rahat bir şekilde gezemediklerini söyleyen mahalleli, ilçe belediyelerinden sorunlarına çare bulunmasını istedi.

“3'ÜNÜ YEDİLER”

Köpeklerden korktukları için sokağa çıkamadıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Nurettin Köseoğlu, “Yaklaşık 5 yıldan beri buraya çevre il ve ilçelerden atılan köpekler yüzünden çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Köpekler 5 yıldan beri mahallemizdeki hayvanlara saldırıyor. Geçen sene 2 koyunumu yediler bu sene 4 koyunumu çaldılar 3’ünü yemişler birini canlı olarak bulduk. Burada çocuklarımız yollara çıkamıyor, insanlar kendilerini korumak için adeta sokaklara silah ve tüfeklerle çıkıyor" diye konuştular.

Köseoğlu "Yollarda ve ormanlarda 10-20 köpek var tehlike içindeyiz bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Televizyonlarda görüyoruz bu köpekler çocuklara saldırıyor. İlla bir çocuk mu ölsün burada hayvanlar öldü ben maddiyat tarafında değilim ama bir çocuğa bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verir” derken Mahalle sakinlerinden Havva Köseoğlu, “Ben hayvanların başında bekliyordum ve 10 tane köpek saldırdı bize taşla kovaladım” dedi.

"BAHÇEYE DAHİ ÇIKARTAMIYORUZ"

Köpeklerin hayvanları telef ettiği için besicilik yapmadığını aktaran mahalle sakini İsmail Hakkı Keskin, “Bu köpek hususunda bütün mahalle ve vatandaşlar mağdur. 2 yıl önce bence mağdur oldum, bir kuzumu ve bir buzağımı yediler köpekler şimdi ne tavuk, ne koyun ne de inek hiç birine bakmıyorum. Şimdilerde çocuklarımızı bahçeye gönderemiyoruz sebebi ise köpekler" diye konuştu.