Kaza sonrası eğitmenden şaşırtan hareket! 

Antalya'nın Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda direksiyon dersi alan sürücü adayı Ayşe Ö.'nün kullandığı otomobil, rampa aşağı kontrolden çıkınca duvara çarpıp, ters döndü.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkıp bir süre bekleyen eğitmen kaçarken, araçta sıkışan Ayşe Ö. ekiplerce çıkartıldı.
Ayşe Ö., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kaçan eğitmeni bulmak için çalışma başlattı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.