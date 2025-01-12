Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba çaya uçtu

Kaynak: İHA
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba çaya uçtu

Çanakkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba çaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken 1 kişi kayboldu.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu.

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Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Otomobilde bulunan diğer kişi, Ali Kaan Demir, kazanın ardından kayboldu. Ekipler, Demir'i bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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