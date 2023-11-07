Sürücü kaputu açtı neye uğradığını şaşırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil güvenlik kamerası ile kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Sürücü kaputu açtı neye uğradığını şaşırdı

İHA'nın haberine göre, olay, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 78 BK 647 plakalı otomobilin motor kısmından, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Aracını yolun kenarına park eden sürücü kaputu açtığında neye uğradığını şaşırdı. Büyük bir panikle çevreden yardım isteyen sürücüsünün yardımına bir esnaf yetişti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin yakıt hortumundan çıktığı öğrenildi.

aw071046-01.jpg

aw071046-02.jpg

aw071046-03.jpg

aw071046-04.jpg

Öne Çıkanlar
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Son Haberler
Krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler? Gündem
Krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler?
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü Dünya
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü
Ceviz ağacının dibinde neden oturulmaz? Bilimsel olarak ispatlandı Sağlık
Ceviz ağacının dibinde neden oturulmaz? Bilimsel olarak ispatlandı
Bakanlık açıkladı! Yatırımcılar dikkat... İki şehirde KDV'den muaf arsa Ekonomi
Bakanlık açıkladı! Yatırımcılar dikkat... İki şehirde KDV'den muaf arsa
Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi Ekonomi
Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor Dünya
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması Dünya
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması