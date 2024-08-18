Sürücüler dikkat! Ağır araç geçişine kısıtlama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğu azaltmak ve alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisini en aza indirmek amacıyla bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımlarının sınırlandırılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün için alınan önleme dikkat çekilerek, "Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması ve alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sınırlandırma işleminin Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.