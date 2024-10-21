Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda görüş mesafesi 40 metreye düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda görüş mesafesi 40 metreye düştü

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Düzce Ovası'nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

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Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

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BOLU

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Kent merkezinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Karaköy, Sümer, Sağlık, Dağkent ve Yukarı Soku mahallelerinde zaman zaman sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

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D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde de sis etkili oldu.

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Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

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