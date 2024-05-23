Sürücüler dikkat! E-Devlet’e geldi. Artık otomatik olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sürücüler dikkat! E-Devlet’e geldi. Artık otomatik olacak

Trafik kazaları sonrası tutulan kaza tutanağı artık e-Devlet’e eklenerek dijital yapılacak.

Sürücüleri ilgilendiren bir özellik daha e-Devlet uygulamasına eklendi.

Yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti e-Devlet’e eklendi.

Trafik kazaları sonrası kalem- kağıtla yazılarak verilen tutanaklar olmayacak.

E-DEVLET’TE GİRİLECEK

Sürücüler artık e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek.

Kaza tutanakları SBM sistemlerine yansıyacak. Dolayısıyla böylece süreç hızlıca başlayacak.

Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

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NASIL YAPILABİLECEK?

Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor. Ardından yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor. Daha sonra ise konum giriliyor.

Araç bilgileri giriliyor.

Kaza senaryosu hazırlanıyor.

Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

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