Sürücüler dikkat! O yol trafiğe açıldı. 4,5 aydır kapalıydı

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, 18 Mart’ta karla mücadele çalışmalarına başladı ve aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle bu çalışmalar yaklaşık 20 gün sürdü.

Kentimizi Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi’nde yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından yol, araçların geçişine açıldı. Yolun bazı yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bu yol, 21 Kasım 2023’te ulaşıma kapatılmıştı.

Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.