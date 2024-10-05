Sürücülere ceza yağdı

Bursa'da gece boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden sürücülere toplamda 400 bin lira ceza kesildi. Alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen bazı sürücüler, polisle olan imtihanlarını kameralarla kaydedildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzenledikleri denetimlerle trafik güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Denetimlerde, kural tanımayan sürücülere geçit verilmedi. Bazı sürücüler, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Öne çıkan bir olayda, ehliyet sahibi bir sürücü, ehliyetsiz arkadaşını direksiyon başına geçirdi. Polis ekipleri, durumu fark edince genç sürücü, “Az önce kaza yaptım, bu yüzden arkadaşıma verdim” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak, araçta yapılan incelemede herhangi bir hasar tespit edilmediği için sürücünün yalanı ortaya çıktı.

Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerle yapılan mücadelenin görüntüleri de kaydedildi. Ekipler, gece boyunca yaptıkları denetimlerde sıkı bir şekilde çalışarak, trafik kurallarına uymayan sürücülere gereken cezaları uyguladı.