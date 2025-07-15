Sürücünün çabası yetmedi! Otomobil küle döndü

Kaynak: DHA
Sürücünün çabası yetmedi! Otomobil küle döndü

Pendik’te belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselen aracı fark eden sürücü, hemen yol kenarına çekerek araçtan indi..

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek indi.

Kısa süre büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücünün çabası yetmedi! Otomobil küle döndü

Sürücünün çabası yetmedi! Otomobil küle döndü

Sürücünün çabası yetmedi! Otomobil küle döndü

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