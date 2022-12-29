Viteste unutulan lüks cip devrildi

Antalya'da sahibinin eczaneye giderken viteste unuttuğu lüks cip, hareket ederek devrildi.
Kaza, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AVL 825 plakalı lüks cip, park edildikten sonra hareket etmeye başladı. Sürücüsünün viteste unuttuğu araç, kaldırıma çıktıktan sonra devrildi.
Sürücüsünün eczaneye gitmek için aracından ayrıldığı, döndüğünde ise aracını ters halde gördüğü öğrenildi. Lüks cip, devrildiği yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
(Kaynak: İHA)
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