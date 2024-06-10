Sürücüye 48 bin TL ceza kesildi

Aksaray şehir girişinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) şehir merkezi istikametine giriş yapan 68 KC 177 plakalı kamyonetin hem çekme belgeli hem de plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Bu bilgi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kamyonet çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Kamyonet sürücü 35 yaşındaki A.H. araçtan indirildi. Polis ekipleri aracı didik didik aradı. Şoförün üst araması yapıldı.

Yapılan incelemede kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Kamyonun ikiz plaka olduğu ve üzerindeki 68 KC 177 plakasının ise sahte olduğu belirlendi. Asıl plakası 68 KC 863 olan kamyonet polis ekiplerince trafikten men edildi.

Polisler kamyon sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu ve 100 ceza puanının dolması nedeniyle ehliyete el koydu. Farklı maddelerden 48 bin lira ceza kesilen sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.