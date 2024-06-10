Sürücüye 48 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İHA
Sürücüye 48 bin TL ceza kesildi

Aksaray’da sahte plakalı kamyonetle trafiğe çıkan sürücüyü polisler durdurdu. Yapılan araştırmada plakası sahne olduğu tespit edilen araç sürücüsüne 48 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücüyü, asayiş ekipleri gözaltına aldı.

Aksaray şehir girişinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) şehir merkezi istikametine giriş yapan 68 KC 177 plakalı kamyonetin hem çekme belgeli hem de plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Bu bilgi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kamyonet çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Kamyonet sürücü 35 yaşındaki A.H. araçtan indirildi. Polis ekipleri aracı didik didik aradı. Şoförün üst araması yapıldı.

Yapılan incelemede kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Kamyonun ikiz plaka olduğu ve üzerindeki 68 KC 177 plakasının ise sahte olduğu belirlendi. Asıl plakası 68 KC 863 olan kamyonet polis ekiplerince trafikten men edildi.

Polisler kamyon sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu ve 100 ceza puanının dolması nedeniyle ehliyete el koydu. Farklı maddelerden 48 bin lira ceza kesilen sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

aw224215-01.jpg

aw224215-02.jpg

aw224215-03.jpg

aw224215-04.jpg

Son Haberler
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi Ekonomi
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi
Feci kazada yaşlı adam can verdi Gündem
Feci kazada yaşlı adam can verdi
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor Yaşam
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Sağlık
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Adana'da orman yangını Gündem
Adana'da orman yangını