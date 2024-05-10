Sürüye kurt saldırdı

Kaynak: İHA
Sürüye kurt saldırdı
Babaeski ilçesinde sürüye saldıran bir kurt, 1 koyunu telef etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü civarında, Recep Usta isimli üreticiye ait koyun sürüsüne vahşi bir kurt saldırdı. Kurdun saldırısı sonucunda, 1 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Sofuhalil köyünde, besici Recep Usta, hayvanlarını otlatmak için yeşillik alana götürdü.

Koyunlar, otlanırken bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Kurtların saldırısı sonucunda 1 koyun telef oldu.
Bu saldırı, civarda besicilik yapan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar , kurtların bölgedeki hayvanları tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

aw201324-01.jpg

Son Haberler
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor. Magazin
Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor.
VakıfBank'tan bir transfer daha Spor
VakıfBank'tan bir transfer daha
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı Gündem
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki Sağlık
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını Yerel Haberler
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Fenerbahçe yıkıldı Spor
Fenerbahçe yıkıldı