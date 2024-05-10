Sürüye kurt saldırdı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü civarında, Recep Usta isimli üreticiye ait koyun sürüsüne vahşi bir kurt saldırdı. Kurdun saldırısı sonucunda, 1 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Sofuhalil köyünde, besici Recep Usta, hayvanlarını otlatmak için yeşillik alana götürdü.

Koyunlar, otlanırken bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Kurtların saldırısı sonucunda 1 koyun telef oldu.

Bu saldırı, civarda besicilik yapan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar , kurtların bölgedeki hayvanları tehdit ettiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.