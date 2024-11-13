Survivor 2025 kadrosu şekilleniyor! Kısmetse Olur'dan iki isim dikkat çekti

Ocak ayında ekrana gelen Survivor’ın yeni bölümüde bu yıl da aynı tarihlerde izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor. Kısmetse Olur yarışmasından da iki bomba isimin olacağı iddia edildi.

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl kadroda kimlerin olacağı merak edilirken Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. 2025 Survivor kadrosu hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre; YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur ekibinden rapçi Sedat Polat ve Emir Luca Koçhisarlı bu sezonki yarışmada yer alacak. Konuya dair herhangi bir açıklama bulunmazken, Acun Ilıcalı'dan da Survivor 2025 kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

SEDAT POLAT KİMDİR?

Müzikle ilgilendiğini söyleyen Sedat, rap çalışmalarını zaman zaman programda da gösteriyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına ilk geldiği günden itibaren sivri tavrıyla dikkat çeken Sedat 24 yaşında. Mahalle kültüründen geldiğini söyleyen Sedat, rapçi. Sedat'ın Kars Sarıkamışlı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Sedat, sosyal medya hesabı aktif şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan Sedat Polat, 91 bin takipçiye sahip.