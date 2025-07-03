Survivor Almeda ile eşi arasında ipler gerildi! Eşinin paylaşımı 'aldatma mı?' dedirtti

Survivor 2025 bu yılda ilgiyle takip edilmeye devam ediyor yarışma süresince yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan diskalifiye edilmesinin ardından yaptığı estetik operasyonlarıyla gündeme geliyordu. Almeda Baylan yaptığı yeni açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.



Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırdığını hayranlarıyla paylaşan Almeda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler”

Almeda Baylan’ın bu açıklamasının ardından eşinden de bir hamle geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ercan Baylan’ın almeda’nın açıklamaları üzerine yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

“Arkadaşlar merhaba, dün yanlış anlaşılmadan dolayı eşim Almeda beni çok yanlış anladı. Ben eşimi çok seviyorum, gönlünü alırım. Umuyorum bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Her şey yolunda”