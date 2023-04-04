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Survivor Batuhan'ın kız kardeşi güzelliği ile büyülüyor

Survivor Batuhan Karacaka'nın kız kardeşi Melisa ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Melisa Karacakaya’nın abisiyle olan fotoğrafına yorum yağdı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:25
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Survivor Batuhan'ın kız kardeşi Melisa güzelliği ile büyülüyor

Survivor Batuhan'ın kız kardeşi güzelliği ile büyülüyor
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Aşkı Memnu, Diriliş Ertuğrul, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Survivor’da gösterdiği performans ile de adından söz ettiren ünlü ismin kardeşini görenler çok şaşırdı. Karacakaya’nın kardeşi Melisa güzelliğiyle adeta mest etti.

Batuhan Karacakaya 2021 sezonunda Survivor’da yarışırken kazandığı oyunlardan sonra Melisa diye bağırmış, bu ismin kim olduğu merak konusu haline gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 22 yaşındaki Melisa Karacakaya’nın fotoğraflarına takipçileri “Bu güzellik gerçek mi”, “Dünyanın sekizinci mucizesi”, “Aşık olundu”, “Güzellik abidesi”, “Dünyanın en güzel kızı” yorumlarında bulundu.

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