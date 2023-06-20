Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’in yeni projesi belli oldu

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven "Patlat Kazan" isimli yarışmanın sunucusu oldu.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’in yeni projesi belli oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Eğlenceli kimliği ve başarılı performansıyla adından söz ettirerek Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, ekrana dönüyor. Canseven, Star İç Yapımlar imzalı Patlat Kazan isimli yarışmayı sunacak.

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ÖDÜL 50 BİN TL

Canseven'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelecek ola yarışmada 22 yarışmacı 500 bin TL'nin sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. "Patlat Kazan" bayram sonrası Star TV ekranında olacak. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışmanın günleri ise henüz belli değil.

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"HEM EĞLENİYORUZ HEM KAZANIYORUZ"

Instagram hesabından yarışmanın tanıtım videosunu paylaşan Cemal Can Canseven, "Oh be artık rahatça söyleyebilirim. Bu yaz birlikte hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Patlat Kazan, çok yakında Star TV'de başlıyor. Hazır olun, kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına Burcu Özberk, Yasemin Sakallıoğlu, Selin Ciğerci, Atakan Arslan, Elçin Afacan ve Fırat Albayram gibi isimlerden destek yorumu geldi.

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