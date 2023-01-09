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Survivor Nagihan Karadere artık iş insanı oldu

Survivor yarışmasıyla adını milyonlarca kitleye duyuran milli atlet Nagihan Karadere daha önce güzellik ve bakım sektörüne gireceğini açıklamıştı. Nagihan Karadere önceki gün güzellik salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:38
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Survivor yarışmasının unutulmaz yarışmacısı Nagihan Karadere hayalini kurduğu iş yerini açtı

Survivor Nagihan Karadere artık iş insanı oldu
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Survivor 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli atlet Nagihan Karadere, yarışmanın ardından sosyal medya sayfasından paylaştığı karelerle takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyordu.

.Nagihan Karadere, şimdi ise uzun süredir emek verdiği güzellik salonunun açılışını gerçekleştirdi. Nagihan Karadere ve Selin Sohtorikoğlu iş birliğiyle açılan Queensland Beauty Palace'in açılış törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Açılışta konuşan Nagihan Karedere, "Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm hayatım boyunca Gerek Spor, gerek televizyon camiasında nasıl başarılı olduysam bu işimde de elimden gelen gayret ve özeni gösterecegim. Bugün buraya gelenler benim gerçek dostlarım. Ve hepsinin ölene kadar yanında olacağım" dedi.

 

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