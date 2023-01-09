Survivor Nagihan Karadere artık iş insanı oldu

Survivor 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli atlet Nagihan Karadere, yarışmanın ardından sosyal medya sayfasından paylaştığı karelerle takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyordu.

.Nagihan Karadere, şimdi ise uzun süredir emek verdiği güzellik salonunun açılışını gerçekleştirdi. Nagihan Karadere ve Selin Sohtorikoğlu iş birliğiyle açılan Queensland Beauty Palace'in açılış törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Açılışta konuşan Nagihan Karedere, "Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm hayatım boyunca Gerek Spor, gerek televizyon camiasında nasıl başarılı olduysam bu işimde de elimden gelen gayret ve özeni gösterecegim. Bugün buraya gelenler benim gerçek dostlarım. Ve hepsinin ölene kadar yanında olacağım" dedi.