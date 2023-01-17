Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede nişanlandı

'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile tanınan ve TV 8 kanalında Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Berçin Tavukçuoğlu ile bir süredir sevgili olan Furkan Dede, geçtiğimiz akşam aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlandı.

İkili, nişandan kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Çifte çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

