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Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede nişanlandı

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu aile üyelerinin katıldığı bir törenle nişanlandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:08
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Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede evlilik yolunda ilk adımı attı

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede nişanlandı
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'Var Mısın Yok Musun' yarışması ile tanınan ve TV 8 kanalında Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Berçin Tavukçuoğlu ile bir süredir sevgili olan Furkan Dede, geçtiğimiz akşam aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlandı.

İkili, nişandan kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Çifte çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.
 

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Ferda Feza
17.01.2023 16:08
Doğruyu, iyiyi koruduğü, çok iyi idare edebildiği söylenemez. Sağlık dilekleriyle.  
 
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