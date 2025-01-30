Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor 2025 All Star’da heyecan dolu bir akşam yaşandı. Batuhan ve Adilhan’ın mücadelesi kıran kırana geçti. Mücadelenin sonunda kaybeden isim ise Survivor hayallerine veda etti. Ödül oyunu esnasında ise Sema yürekleri ağza getirdi. Elenen isim kim oldu. Detaylar haberimizde…

ÖDÜL OYUNU MÜCADELESİ

Survivor All Star Takımı ile Gönüllüler Takımı kıyasıya mücadele etti. Mücadeleyi All Star 12-9 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SEMA SAKATLANDI MI?

Daha önce de sakatlanan Sema oyun esnasında omzunun atışlar sırasında çıktığını düşündü. Doktor annda müdahale etti ve korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi. Doktor, Sema’ya omzunda adele kasılması olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyledi.

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Düelloda Batuhan ve Adilhan karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele 5-3 bitti. Mücadelenin sonunda Adilhan Survivor’a veda etti. Oyunun ardından konuşan Adilhan şu sözleri kullandı:

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