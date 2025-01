Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor 2025 All Star’da heyecan dolu bir akşam yaşandı. Batuhan ve Adilhan’ın mücadelesi kıran kırana geçti. Mücadelenin sonunda kaybeden isim ise Survivor hayallerine veda etti. Ödül oyunu esnasında ise Sema yürekleri ağza getirdi. Elenen isim kim oldu. Detaylar haberimizde…

ÖDÜL OYUNU MÜCADELESİ

Survivor All Star Takımı ile Gönüllüler Takımı kıyasıya mücadele etti. Mücadeleyi All Star 12-9 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SEMA SAKATLANDI MI?

Daha önce de sakatlanan Sema oyun esnasında omzunun atışlar sırasında çıktığını düşündü. Doktor annda müdahale etti ve korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi. Doktor, Sema’ya omzunda adele kasılması olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyledi.

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Düelloda Batuhan ve Adilhan karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele 5-3 bitti. Mücadelenin sonunda Adilhan Survivor’a veda etti. Oyunun ardından konuşan Adilhan şu sözleri kullandı:

"Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım diyorsun, her gün hatamdan ders çıkardım yeni bir şey öğrendim diyorsun ama bir sonraki gün yeniden yeni hatalar yapıyorsun ve yeniden bir şeyler öğreniyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer. Ve böyle bir tecrübeyi 21 yaşında bir genç olarak tatmak benim için gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Arkadaşlarım da bilir, belki atış konusunda istediğim verimi yakalayamadım ama adada olduğum her boş dakikamda burada bir günümü daha uzatmak için her dakika çalıştım. Elimden geleni ardıma koymadım. Zaten boş durduğumda rahat eden bir insan değilim. Sürekli kalktım. Sürekli dik durdum. Sürekli savaşmaya kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu çalışmalarım, bu sezon beni buraya kadar getirebildi. İnşallah hayatımda, ileriki sınavlarımda, ileriki yarışlarımda çok daha ilerilere ulaşacağım. Bugün düştüm ama çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım."

