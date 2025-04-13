Survivor'a veda eden isim belli oldu! Pınar Saka’nın eşinden olay paylaşım

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Survivor'a veda eden isim belli oldu! Pınar Saka’nın eşinden olay paylaşım

Survivor All Star’da elenen isim belli oldu. Eleme düellosunda Asena Demirbağ ve Pınar Saka karşı karşıya geldi. Survivor hayallerine veda eden isim Asena oldu.

12 Nisan akşamı yayınlanan Survivor'da eleme düellosunun ilk finalinde Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi. Düellonun ilk ayağında Meryem ile Asena, diğer tarafta ise Yağmur ve Pınar karşı karşıya kaldı.

SURVİVOR’DA DÜELLO HEYECANI

Pınar ve Yağmur mücadelesinde kazanan taraf Yağmur Banda olurken Meryem de rakibi Asena'yı 5-1 yenmeyi başardı. Böylelikle Meryem ve Yağmur eleme potasından çıkan isimler oldu.

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ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Eleme finalinde düellonun kaybeden isimleri Pınar Saka ve Asena Demirbağ karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda Survivor'dan elenen isim Asena oldu.

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PINAR SAKA'NIN EŞİNDEN OLAY OLACAK PAYLAŞIM

Pınar Saka'nın müzisyen eşi Erhan Seçkin, eşinin Asena'yı eleyip yarışmada kalmasının ardından Instagram hesabından olay olacak bir paylaşım da bulundu.

Düelloda Asena'yı eleyen Pınar Saka'nın eşi Seçkin'in ''Bu da mı gol değil be?'' dediğin göndermeli paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.

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