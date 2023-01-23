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  • Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor'da hüzünlü veda yaşandı. Survivor 2023'te ünlüler kadrosunda yer alan iki yarışmacı adaya veda etti. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler daha fazla dayanamayarak yarışmadan elendi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 04:35
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Survivorda Berdan Mardini ve Seçkin Piriler adaya veda etti

Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
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Geçen akşam yayınlanan bölümde; Berdan Mardini sağlık sorunları sebebiyle ödül oyununu yarıda bırakmıştı.

Sağlık ekipleri tarafından götürülen ünlü ismin bu Pazar günü yeni yayınlanan bölümde olmaması dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı, Berdan Mardini'nin son durumunu açıklarken Seçkin Piriler'in de ada yolculuğundaki sonu açıkladı. 

Survivor’un yeni sezon kadrosunda yer alan Berdan Mardini sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan çekildi.   Seçkin Piriler Survivor’a adapte olamadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı.

"ZORLUĞU TAM OLARAK HİSSETTİĞİMİZ İLK HABERİ VERİYORUM"

Vedaları duyuran Ilıcalı, ''Bu sene çok zor geçeceğini Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. 

Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a. Bu arada maalesef bir yarışmacımız daha devam edemeyceğini belirtti. Seçkin, Survivor şartlarının kendisi için çok zor olduğunu gördüğünü bize iletti. '' dedi.

Seçkin Piriler şu sözleri söyledi: Seçkin Piriler, ''Çocuklarıma anlatacağım hikayelerim olacak. Takım arkadaşlarımı çok sevdim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.

Çok güzel performans sergilediniz. Keyifli ama zordu buranın şartları.

Devam etmek çok isterdim. Keşke birkaç yıl önce katılmış olsaydım daha iyi olurdu. Sizi her zaman çok iyi anacağım"

BERDAN MARDİNİ ADA HAZIRLIKLARINI TAYTLA YAPMIŞTI

Adaya sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyen Berdan Mardini, Survivor adasına uçmadan önce evinde çalışmalar yapmış ve bu sırada giydiği taytla uzun süre kendisinden söz ettirmişti. 

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İpek Seçkin
23.01.2023 04:48
acun özür dilenecek bir kaliteye sahip mi. Hiç mi aklınız yok. Hayat kısa, iki kişi çalışıp öyle program yapın. Bir kötü insan, bir deli sizi iki kuruşa kandırmasın.  
 
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