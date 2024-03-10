Survivor'da Berna ve Yunus Emre birbirine girdi. Acun Ilıcalı ateş püskürdü

Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde Berna ve Yunus Emre, dokunulmazlık oyunu esnasında tartışmaya başladı. İki yarışmacı da sinirlerine hakim olamayınca tartışma gitgide büyüdü. Tartışmaya Hakan da katılınca olaylar büyüdü.

Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüyerek bağırmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi Yunus Emre’nin oyun alanından götürülmesiyle önlendi. Bir süre sonra taraflar sakinleşince oyun devam etti.

“IQ’SU DÜŞÜK”

Oyundan sonra yapılan konseyde Acun Ilıcalı konuya ilişkin bir açıklama isteyince Yunus Emre şunları söyledi:

“ Yenildim. Oyun esnasında ‘Berna topları ver, topları ver, ağla şimdi gibi bir şeyler’ dedi. Ben de ters davranınca tutamadım kendimi.”

Berna ise “Oyunu kazandım. Normal sirk şovu yapacaktım. Ben de Yunus Emre’ye ‘Topları alabilir miyim?’ dedim. Ama IQ’su düşük ve zihniyeti dar olunca aklı hep oraya giden bir erkek olduğu için kızdım. ” şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı ise Hakan Hatipoğlu’na dönerek şöyle dedi:

"Kendini çok tutamayan yarışmacılar var. Sen onların üzerine gidiyorsun. Yunus Emre'nin üzerine gidiyorsun parlayarak. Neyin peşindesin? Anlayamıyorum. Sanki temas istiyorsun. Orada bir konu yatışmış sen tekrar alevlendiriyorsun. 'Bir kadına böyle laf edilmez' diyorsun. Tabii ki edilmez. Ama sen de kötü söz söyledin defalarca ama ders veriyorsun. Arkadaşlar bu yarışma başladığından beri kötü söz söyleyen varsa ve bir de ders veriyorsa güleriz. Bunu bir söyleyeyim."

"KADINLARLA ÖYLE KONUŞAMAZSIN"

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye ise şu sözlerle uyardı:

"Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımız dışında. Kadınlarla öyle konuşmazsın. Sen sinirli olabilirsin bu senin derdin. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bir kadına bunu söyleyemezsin. Bir kere ağzından kaçsa anlarım. Bütün seyrettiğim görüntüler boyunca sen defalarca söylüyorsun. Karşında bir kadın var. Seninle dalga geçme niyeti yok. Sevinç gösterisi yapmak istiyordu. Senin bu tavrın şunu gösterdi bize. Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz bir daha veriyoruz cezayı, sen bir daha yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem. Ekip olarak da edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Hiçbir konuda geri adım atmıyorsun. Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız. Sema gibi bir boyuta taşırsanız da ayrılırsınız. Kendini tutacaksan tutacaksın, tutmayacaksan da sonucuna katlanacaksın. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketleri yaptığın sürece de ödül yüzü görmeyeceksin. Burası hiç kimsenin kendi imparatorluğu değil. Yapamazsın bu kadar basit. Yaparsan da sonucuna katlanırsın."

Yunus Emre aldığı ceza üzerine konseyden çıkmak istedi ve izin alarak konseyi terk etti.

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