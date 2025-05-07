Survivor’da böylesi daha önce görülmedi! Ekipten dört kişiye şiddet uyguladı... Acun Ilıcalı cezasını kesti

Almeda Baylan diskalifiye edilmesiyle gündemden düşmüyor. Almeda’nın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı bu yüzden diskalifiye edildi. Almeda Baylan diskalifiye olurken sosyal medya ise Ayşe Yüksel'i konuştu.

Acun Ilıcalı Almeda’nın diskalifiye edilmesiyle ilgili ''Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor" ifadelerini kullandı.

NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı ayrıca, görüntülerin bir kısmının yayınlanacağını ve kendisinin de neden diskalifiye olduğunu anlayacağını söyledi.

Sosyal medyada Almeda'nın diskalifiye edilmesine tepkiler artarken bu süreçte Batuhan ve Ayşe Yüksel'in Almeda'yı sattığı iddiaları gündeme geldi. Ayşe'nin Almeda'yı şikayet ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada Ayşe'ye tepkiler çığ gibi yağdı.

AYŞE’YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAĞDI

Elenen Pınar Saka ise olay bir paylaşımla konuya dahil oldu. Pınar Saka'nın Ayşe paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu:

"Şeytan, çocuğuna adayı tanıtıyordu. Ağaç, deniz, baraka, su, böcek derken Ayşe’yi gördü. Çocuk sordu: 'Bu kim?' diye. Şeytan dedi ki: 'Ondan uzak dur. Her türlü haltı yer, sonra da suçu üstümüze atar.'"