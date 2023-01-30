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Survivor'da engelli insana yarışma diye eziyet ediyorlar. Kim bu ahlaksızlığa dur diyecek

TV 8’de yayınlanan yarışma Surivivor’da engelli insana yarışma adı altında eziyet dilmesi tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcılar ‘Kim bu ahlaksızlığa dur diyecek’ yorumu yaptı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:05
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Survivor'da engelli insana yarışma diye eziyet ediyorlar

Survivor'da engelli insana yarışma diye eziyet ediyorlar. Kim bu ahlaksızlığa dur diyecek
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Suvivor’da dün akşam yayınlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu oynadı. Büyük mücadeleye sahne olan oyunu ünlüler takımı kazandı.

Yarışmayı kaybeden gönüllülerde Aziz ve Chaby eleme adayları arasında yer alarak yokluk adasına gitti.

YARIŞMADA BÜYÜK REZALET

Survivor’daki dokunulmazlık oyununa ampute sporcu Barış Telli’nin mücadelesi damga vurdu. Oyunu izleyenler Telli’nin diğer yarışmacılar ile yarıştırılmasına tepki gösterdiler. Sosyal medyada gösterilen tepkilerde 'Kim bu ahlaksızlığa dur diyecek’ yorumları yapıldı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlüler takımında yarışan ampute sporcu Barış Telli’nin durumu daha önce de tepki çekmişti.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu yaptığı paylaşımda "Ampute bir yarışmacıyı Survivor'a alıp normal insanlarla yarıştırmak insanlık suçudur" dedi. Uğuroğlu, "Ampute Barış kardeşimiz yarışmadan alkışlarla uğurlanmalı. Acun Ilıcalı, istiyorsa sadece Ampute'lerin katılacağı yarışma yapmalı" ifadelerini kullandı.

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Ayıp
30.01.2023 11:42
Acun ipin ucunu iyice kaçırdı.Ne demek engelli birini Survivora yarışmacı olarak göndermek.Duygu sömürüsü yapıyor adeta.  
 
Burcu
30.01.2023 11:10
Rezalet.Artik kimse izlememeli.Tadini kaçırdı.  
 
XYZ
30.01.2023 11:06
LAİKLİK VE ÇAĞDAŞLIK BUNU GEREKTİRİR HEHEHEEHEHEH  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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