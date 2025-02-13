Survivor’da gergin anlar! Pınar ve Sema kavgası yeniden alevlendi

Survivor’da dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Pınar ile Sema’nın yaşadığı gerginlik konseye de yansıdı.

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN OLDU

Oyunda dokunulmazlığı Gönüllüler Takımı kazandı. All Star takımından bir isim gitme adayı olarak belirlendi. Dokunulmazlık sembolü Yunus Emre Karabacak’ın oldu.

SEMA-PINAR GERİLİMİ KONSEYDE SÜRDÜ

Sema eşleşmede Pınar'ı seçince ortalık bir anda gerilmişti. Pınar "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunca oynayamaz" ifadelerini kullandı.

"SENİ HATIRLAYAN YOK"

Pınar'ın sözleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Sema "Sana bu lafları söyleten de suç zaten. Pınar seni hatırlayan yok" şeklinde cevap verdi.

Acun Ilıcalı, Sema'nın çıkışının ardından "Bir yarışmacı yaşadığı olaydan dolayı bir oyunda oynamak istemeyebilir. Bu konuda biraz daha sakin olman gerekmiyor muydu" diye konuşmuştu.

“BENİ PSİKOPAT GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”

Konseyde konuşan Sema "Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. Ben oynamak istemiyorum deseydi tamamdı. Beni psikopat göstermeye şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor.

Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler" dedi.

Pınar ise "Dayak yedi diyor. Geçen sezon ben onu tuttum sabitledim ve kolumun haricinde bir şey yoktu. On dakika boyunca en az bana saldırmaya çalıştın. Artık bence hatanı kabullen. Bak özür dile demiyorum, hatanı kabullen" dedi.

3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Konseyde yapılan oylamada en fazla oyu alan Sema, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı olarak belirlendi.