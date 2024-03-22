Survivor’da iddialı yarışmacı adaya veda etti. Düelloda kaybetti

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Survivor’da iddialı yarışmacı adaya veda etti. Düelloda kaybetti
Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya, ve Bozok Gören arasındaki düelloda kaybeden taraf belli oldu.

Tv8 ekranlarına yayınlanan Survivor All Star'da dün akşam düello yaşandı.

ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Bozok Gören, üçüncü eleme adayı Batuhan Karacakaya, dördüncü eleme adayı Özgür Tetik olmuştu.

İlk tur eşleşmesinde Hakan Hatipoğlu yarışmayı kazanarak adını sildirdi.

İkinci tur eşleşmesinde ise Özgür Tetik adını sildirdi.

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YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Geriye Batuhan Karacakaya, ve Bozok Gören kaldı. İkili düelloda canla başla yarıştı.

Survivor All Star'ın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. ilk eleme

Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda etti. İddialı ismin vedasında Dominik'te gözyaşları sel oldu.

Survivor All Star'a veda eden Bozok Gören, "Kızımı göreceğim için çok mutluyum. Olmadı buraya kadarmış." dedi.

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