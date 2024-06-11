Survivor’da ilk finalist belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da ilk finalist belli oldu

Survivor All Star 2024’ün ilk finalisti dün akşam ekrana gelen bölümle belli oldu.

Survivor All Star'da finale yaklaşırken heyecan artıyor. Son olarak Yunus Emre Özden’in elenmesiyle geriye sadece 5 yarışmacı kaldı: Atakan Arslan, Batuhan Karacakaya, Nefise Karatay, Ogeday Girişken ve Seda Ocak.

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3 erkek ve 2 kadın dün akşam izleyiciyle buluşan bölümde ilk finalist olmak için yarıştı.

Seda, Nefise ve Ogeday’ın elenmesiyle finalist olmak için oyuna çıkan Batuhan ve Atakan’dan finalist olmayı başaran isim Batuhan oldu.

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Batuhan’ın oyunu kazanmasının ardından hayranları tarafından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

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