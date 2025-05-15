Survivor'da İsmail Balaban çılgına döndü! Acun Ilıcalı cezasını açıkladı

Parkurda sinirlerine hakim olamayan İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya’yı tişörtünden tutup oyun alanına çekti. Batuhan'ı sürükleyen Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayırırken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi topladı.

ACUN ILICALI İLE DE ARASI GERİLDİ

Konseyde Acun Ilıcalı ile de tartışan Balaban Acun Ilıcalı'nın "şiddet" iddialarına karşı çıktı. Ilıcalı İsmail Balaban için "Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisi sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada" diyerek sert çıktı.

İsmail Balaban ise cevap olarak "Ben bu cezayı hak etmiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı ise Balaban'ın açıklamasının üzerine "Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz" dedi.

İSMAİL’İN CEZASINI AÇIKLADI

İsmail'in tepkisine tepki veren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını açıkladı.