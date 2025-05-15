Survivor'da İsmail Balaban çılgına döndü! Acun Ilıcalı cezasını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da İsmail Balaban çılgına döndü! Acun Ilıcalı cezasını açıkladı

Her bölümünde yeni bir tartışmanın yaşandığı Survivor'da İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya birbirine girdi. Konseyde Acun Ilıcalı ile İsmail Balaban'ın arası gerilirken, Balaban bu cezayı hak etmediğini söyledi. Bunun ardından İsmail Balaban'a sert tepki gösteren Ilıcalı, İsmail'in aldığı cezayı açıkladı.

Parkurda sinirlerine hakim olamayan İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya’yı tişörtünden tutup oyun alanına çekti. Batuhan'ı sürükleyen Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayırırken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi topladı.

88u.webp

ACUN ILICALI İLE DE ARASI GERİLDİ

Konseyde Acun Ilıcalı ile de tartışan Balaban Acun Ilıcalı'nın "şiddet" iddialarına karşı çıktı. Ilıcalı İsmail Balaban için "Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisi sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada" diyerek sert çıktı.

ps.webp

İsmail Balaban ise cevap olarak "Ben bu cezayı hak etmiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı ise Balaban'ın açıklamasının üzerine "Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz" dedi.

-001.webp

İSMAİL’İN CEZASINI AÇIKLADI

İsmail'in tepkisine tepki veren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını açıkladı.

juu.webp

Son Haberler
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize