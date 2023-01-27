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Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor yarışma programında bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme adayları olan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından Survivor’a veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:29
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Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?
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Dün akşam gerçekleştirilen Survivor eleme gecesinde yarışmacılardan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby eleme adayı oldu. Survivor’da halk oylamasına çıkan isimlerden biri Survivor adasına veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

TV8 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Survivor 2023 sezonunda dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Survivor eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby olmuştu.

Survivor’da en az SMS oyunu alan bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi? 26 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta elenen isim diğer yarışmacılardan daha az SMS oyu alan Aleyna oldu. Aleyna Survivor adasına bu hafta veda eden isim oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor elemeden önce ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Oyunda kadın ve erkekler ayı olarak yarıştı.

Kazanan takımın Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performansları ile lezzetli empanada ödülüne kavuşacağı oyunda kadınlar yarışını 8-6'lık skorla ünlüler kazandı. Erkekler parkurunda ise kazanan takım 8-3 ile gönüllüler kazandı. Ancak eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu defa en iyilere gitti. Bu etapta da Zeynep'in sayısı ile ödülü ünlüler takımı kazandı.

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