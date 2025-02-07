Survivor’da korku dolu anlar: Bir anda yere yığıldı

Her bölümü ayrı olaylara sahne olan yarışmada bu defa dokunulmazlık oyunu sonrası yaşananlar geceye damgasını vurdu.

FENALAŞTI BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor'a yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, Poyraz ile mücadelesi sonrası bir anda yere yığıldı Fenalaşan Hikmet arkadaşlarını korkuttu.

Kırmızı takımın yanı sıra son oyunu beraber oynadığı rakibi Poyraz da bir an olsun Hikmet'in başından ayrılmadı. Doktor tarafından kontrolleri yapılan Hikmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanıştı.

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucu atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.