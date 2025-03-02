Survivor’da korku dolu anlar: Görüntüler izleyiciyi çileden çıkardı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’un sön bölüm tanıtımındaki yarışmanın zorluğu izleyicilerin tepki göstermesine neden oldu. Kırmızı Takım'dan Adem ve Mavi Takım'dan Yusuf'un kavgasını Acun Ilıcalı ayırırken, kadın yarışmacının bayıldığı anlar korkuttu.

Kavga ve tartışmaların hiç eksik olmadığı Survivor’un yeni bölüm tanıtımında Adem ile Yusuf arasında gerginlik çıktı. Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle tartışma durdu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNA TEPKİ YAĞDI

Survivor’un yeni bölümündeki yer alan dokunulmazlık oyununun zorluğu izleyenlerin tepkisini çekti.

Oyun sırasında erkek yarışmacıların çamurlu sudaki ölümcül güreşi ve Elif'in baygınlık geçirdiği anlara dair görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte izleyicinin büyük tepkisine yol açan o anlar...