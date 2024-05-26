Survivor’da korkutan anlar! Nefise diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star’ın en genç yarışmacısı olan 24 yaşındaki milli atlet Nefise Karatay, kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununda kırmızı takım için yarışıyordu.

Seda ile yarışan Nefise, oyun sırasında talihsiz bir an yaşayarak sakatlandı. Acıyla bağıran Nefise’nin yardımına arkadaşları koştu.

Nefise'nin ayak iç bağlarının zorlandığını söyleyen doktor "Nefise'nin bileği içe döndü. Sedyeyle oyundan aldık. MR'ı çekilecek ve ondan sonra karar verilecek" dedi.

Oyunda sakatlanan Nefise kenara alındı ve oyuna devam edemedi.

Hayranları ise Nefise'nin Survivor'dan sakatlık nedeniyle diskalifiye olup olmayacağını merak etti. Nefise’nin sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşmazsa yarışmaya devam edeceği öğrenildi.

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