Survivor'da ortalık karıştı yarışmacılar birbirine girdi. Diskalifiye mi geliyor

Ufuk Cingöz
Survivor'da ortalık karıştı yarışmacılar birbirine girdi. Diskalifiye mi geliyor
Survivor 37. bölüm fragmanında herkesin kavga ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak konusu oldu.

TV8'de ekrana gelen Survivor programı, her hafta birbirinden heyecanlı oyunlar ve tartışmalarla gündemde olmaya devam ediyor. Yarışmanın son fragmanında da benzer bir atmosfer meydan geldi.

Özellikle Pınar, Sema ve Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla tanınan Nagihan olması haftanın dikkat çeken olayı oldu. Ancak bu kavgayı gölgede bırakan bir diğer olay ise Sercan Yıldırım'ın yaşadığı tartışma oldu.

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Ogeday'ın bir şişeyi nehre fırlatmasından sonra Hakan'a dönerek "Al bu şişeyi de attım Survivor Panorama'da anlatırsın" demesiyle ortalık iyice karıştı. Hakan'ın bu sözlere "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki göstermesi Ogeday'ın çılgına dönmesine sebep oldu.

Birkaç yarışmacının zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlanırken, gecenin sonunda üç büyük kavga meydana geldi. Diskalifiyenin gelip gelmeyeceği ise merak konusu olurken, bu gelişmeler, Survivor hayranlarını programın gelecek bölümü için sabırsızlandırdı.

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