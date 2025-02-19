Survivor’da tansiyon yükseldi! Üçüncü eleme adayı belli oldu

Survivor'da yaşanan oyun esnasında Almeda az kalsın sakatlanıyordu. Konsey esnasında sinirler gerildi. Yusuf ile Senem arasında sesler yükselirken, üçüncü eleme adayı da belirlendi.

BATUHAN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Batuhan oyun sonunda sinirlerine hakim olamadı. Batuhan, "Koydu mu orada kalacak. Böyle döndü mü ben bir 3 kere daha yaparım. Yorgunluktan yere düştü, yine çekebildik" diyerek takımına sistem etti.

DOKUNULMAZLIK ALL STAR’IN OLDU

Almeda az kalsın boynunun kırılacağı söyleyerek Yunus Emre'ye "Sana mı çarptım? Gitti, boynum kırılıyordu. Ben nereye vurdum diyorum orada." dedi. Sonra takım olarak neden kötü olduklarının değerlendirmesini yaptılar.

Dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

KONSEYDE TANSİYON YÜKSELDİ

Konseyde Yusuf ile Senem arasında sesler yükseldi. İkili konuşurken birbirini dinlemezken araya Murat Ceylan girdi.

Yusuf, "Dokunulmaz olana bir şeyler oluyor" deyince Senem daha da çok sinirlendirdi. Murat, 'arkadaşlar adanızda değilsiniz' diyerek iki tarafı da susturdu.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Haftanın üçüncü eleme adayı Gönüllüler takımından Poyraz oldu.