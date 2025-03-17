Survivor'da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Elif ile Asena arasında geçen oyunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda elenen isim Elif Şadoğlu oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANDI

Survivor All Star’da eleme heyecanının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım önemli bir avantaj elde ederken, kaybeden takım bir yarışmacısını eleme potasına göndermek zorunda kaldı.

Elif ve Asena arasındaki düello büyük bir çekişmeye sahne olurken Survivor All Star 2025 macerasına veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.

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ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Elif Şadoğlu, 14 Aralık 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Şadoğlu 6 yaşında jimnastik ve atletizmle spor hayatına adım attı. Küçük yaşından itibaren farklı spor branşlarında yer alan Elif Şadoğlu, voleybol, yüzme, hentbol ve atletizmle gibi spor alanlarıyla da ilgilendi.

2014 Avrupa Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonu

2016 Dünya Şampiyonu

2016 Avrupa Şampiyonu

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