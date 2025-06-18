Survivor'da yasak aşk iddiaları büyüyor: Parola Üzümlü Kek

Survivor 2025 sezonu sona erdi ancak yarışma adadan taşan skandallarla konuşulmaya devam ediyor. Programın eski yarışmacılarından Pınar Saka'nın, bir televizyon programında Volkan'ın adada birine "üzümlü kekim" diye hitap ettiğini ve ikilinin ilişki yaşadığını iddia etmesi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu sözlerin ardından, iddiaların hedefindeki ismin Dilşah olduğu yönündeki söylentiler hızla yayıldı.

AYRILIK HABERLERİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Pınar Saka'nın açıklamaları sonrası, Dilşah'ın erkek arkadaşıyla ayrıldığına dair haberler dolaşıma girdi. Bu ayrılık haberini güçlendiren gelişme ise Dilşah'ın sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar oldu. Erkek arkadaşının gözyaşları içinde çektiği bir video, "Benim çocukluğum acılarla geçti. Benim ahımı alma dedim. Dinlemedin" notuyla servis edildi. Bu paylaşım, iddialara yeni bir boyut kazandırırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DİLŞAH HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Volkan ile arasında ilişki yaşandığı iddialarına karşı Dilşah cephesinden de hızlı bir yanıt geldi. Dilşah, X hesabı üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarla iddiaları kesin bir dille yalanladı ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Henüz Volkan'dan veya Dilşah'tan iddiaları destekleyici ya da yalanlayıcı yeni bir resmi açıklama gelmezken, sosyal medyada dolaşan Survivor videoları ve fan hesaplarındaki tartışmalar devam ediyor. Adadaki ilişkiler ve yarışmacıların özel hayatlarına dair bu tür spekülasyonlar, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicilerin merakını taze tutuyor. Olayın gelişimine göre yeni açıklamaların gelebileceği tahmin ediliyor.