Survivor'da yasak aşk iddiası! Beklenen açıklama jet hızında geldi

Survivor 2025, yarışmada meydana gelen olaylarla gündeme gelmeye devam ederken aşk bombası patladı. İddiaya göre, Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında bir yakınlaşma oldu. Öte yandan ikilinin Antalya'da beraber görüldüğü de öne sürüldü.

EŞİYLE OLAN TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Bu iddiaların hızla yayılmasının ardından, Duygu Dianzenza'nın eşiyle birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü. Dianzenza, hesabından açıklamada bulundu.

''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın.''

"İTHAMLARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Çıkan haberlerin ardından Yağmur Banda, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı Banda;

''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum'' dedi.