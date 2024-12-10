Survivor'ın eski yarışmacısının kızı 8. kattan düştü! Yoğun bakımda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'ın eski yarışmacısının kızı 8. kattan düştü! Yoğun bakımda

Survivor 2019 yarışmacısının 14 yaşındaki kızı, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından yine Survivor yarışmacısı olan Hakan Hatipoğlu, duyurdu.

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü.

Yaşanan korkunç olayı sosyal medya üzerinden yine Survivor yarışmasından arkadaşı Hakan Hatipoğlu duyurdu. Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda devam eden Azra için dua istedi.

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu; "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

hakanhatip.jpg

Son Haberler
Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor
Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor
Kaliforniya'da 'tehlikeli durum' ilan edildi
Kaliforniya'da 'tehlikeli durum' ilan edildi
Cristian Romero Tottenham yönetimini topa tuttu
Cristian Romero Tottenham yönetimini topa tuttu
MİT Suriye'de PKK/YPG konvoyunu vurdu: Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırıyorlardı
MİT Suriye'de PKK/YPG konvoyunu vurdu: Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırıyorlardı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi sektörler değer kaybetti (10 Aralık 2024)
Borsa günü düşüşle tamamladı